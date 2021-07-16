Природные пожары в Якутии затронули более миллиона гектаров леса

На территории Якутии действуют более 250 лесных пожаров, и огонь затронул более 1,3 тыс. га лесов. В пяти районах пожарам присвоен чрезвычайно высокий 5 класс, сообщили в региональном МЧС.

«Зарегистрировано 215 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 1,3 млн. гектаров. По состоянию на 16 июля в Намском, Горном, Усть-Алданском, Томпонском, Оймяконском районах чрезвычайно высокий 5 класс, в Олекминском, Мирнинском районах высокий 4 класс», – говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали жителям этих районов реже выходить на улицу, носить маски и пить больше воды, чтобы снизить влияние задымления на здоровье.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в регионе и вторым по засушливости.

«Сейчас мы тушим пожары на площади более 700 тыс. га. Это больше в пять раз, чем за весь прошлый год. В прошлом году эта цифра была 146 тысяч га», – цитирует губернатора его пресс-служба.

Жители некоторых поселений остались без электричества, потому что аппараты на линиях электропередач в районах пожаров отключаются из-за перегрева.

В МЧС уточнили, что ко второй половине дня 16 июля в республике зарегистрировано 177 очагов возгорания. В тушении задействованы 2142 человека и 283 единицы техники.

В начале июня министерство природы попросило Генпрокуратуру России проверить факты занижения данных о площадях лесных пожаров в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 16.07.21

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