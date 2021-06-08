Власти двух регионов в несколько раз занизили данные о масштабах лесных пожаров

Министерство природы обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить факты занижения данных о площадях лесных пожаров в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Об этом сообщается на сайте Минприроды.

В письме министра Александра Козлова на имя заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина сообщается, что в отчетности двух регионов есть случаи недостоверного отражения лесопожарной обстановки. «Прошу в пределах установленной компетенции обратить внимание органов прокуратуры на факты и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования», – пишет глава Минприроды.

Так в Якутии данные региона о площади, пройденной огнем, значительно отличаются от данных, полученных со спутника информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза. «В прошлом году огонь прошел по свыше шести миллионам гектаров леса. Это 69,5% от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2%! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации», – прокомментировал Козлов.

В Иркутской области, на сегодняшний день, по данным субъекта, пройденная огнем площадь в Катаганском лесничестве составляет 1609 гектаров, а по данным ИСДМ в десять раз больше – 16959 гектаров. Информация по Магистральному лесничеству отличается в три раза, по Мамскому лесничеству – в два раза.

Кроме обращения в Генеральную прокуратуру было инициировано проведение служебной проверки в Рослесхозе, который принял заниженные данные о лесных пожарах на Дальнем Востоке и Сибири. «Не давать достоверные данные – это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей; населенных пунктов», – заключил глава Минприроды.

Москва, Зоя Осколкова

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