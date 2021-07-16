На Камчатке двое детей утонули в промоине после паводка

Два школьника утонули в реке Апука Олюторского района на Камчатке. Тело одного мальчика до сих пор не найдено, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Днем 15 июля трое школьников пошли купаться на реку. После паводка между рекой и озером образовалась промоина, заполнившаяся водой. Мальчики 11 и 12 лет решили переплыть ее.

«Оба были подхвачены течением реки, унесены в заводь, где скрылись под водой. Тело одного ребенка, 2009 года рождения, обнаружено, поиски второго продолжаются», – рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Краевая прокуратура поставила расследование на контроль и начала проверку исполнения законодательства о безопасности детей на водоемах.

Как сообщал «Новый День», в поселке Сулея Челябинской области 6-летний ребенок упал в яме, которую вырыли в русле ручья в качестве пожарного водоема. Вокруг ямы не было ограждений и предупредительных знаков.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 16.07.21

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