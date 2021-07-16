Хакерская атака обрушила сайт Минобороны России

Официальный сайт Министерства обороны России был недоступен несколько часов из-за DDoS-атаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Службой компьютерной безопасности военного ведомства реализуются мероприятия по нейтрализации негативного воздействия для обеспечения доступа к сайту всех интернет-пользователей», – говорится в сообщении.

Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке около десяти утра. По данным военных, источник атаки на официальный ресурс находится за пределами России.

В настоящее время доступ к сайту восстановлен. «Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено», – сообщили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.21

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