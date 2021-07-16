Под Томском пропал Ан-28 с 17 людьми на борту

В Томской области с радаров пропал пассажирский Ан-28, на борту которого были 17 человек. Самолет компании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс Кедровый-Томск, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка», – рассказал собеседник.

Он предположил, что маячок мог сработать при жесткой посадке. Спасатели уже организовали поиски в Бакчарском районе по маршруту следования самолета.

На борту находились 14 пассажиров, в их числе четверо детей, и трое членов экипажа.

Как сообщал «Новый День», 6 июля на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26, на борту которого находилось 27 человек. Выяснилось, что в тумане самолет врезался в скалу и упал в море. Все люди на борту погибли. Обстоятельства аварии выясняются.

Томск, Наталья Рязанова

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