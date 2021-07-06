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Вторник, 6 июля 2021, 09:04 мск

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На Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет

На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26, на борту которого находилось более 20 человек. Есть предположение, что борт потерпел крушение.

Воздушное судно, принадлежащее «Камчатским авиалиниям», вылетело из аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» в Палану. На борту находилось 22 человека и шесть членов экипажа. Когда самолет уже находился на траектории захода на посадку, он не вышел на плановый сеанс связи с диспетчерами и в Палане не приземлился.

Есть вероятность, что Ан-26 потерпел крушение, пишет «Лайф» со ссылкой на источник. По предварительной информации, судно задело гору из-за плохой погоды.

На поиски из аэропорта Елизова и поселка Оссора Карагинского района вылетели два вертолета, а также дежурный самолет.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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