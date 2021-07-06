Пропавший на Камчатке самолет садился в сложных метеоусловиях и мог упасть в море

На Камчатке возбудили уголовное дело в связи с утратой самолета Ан-26. Воздушное судно летело по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, незадолго до посадки он перестал выходить на связь. Предположительно, борт рухнул в море.

Как сообщили в Росавиации, связь с экипажем пропала за 10 минут до посадки. «Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, на связь по всем имеющимся каналам не выходит. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа», – говорится в сообщении ведомства.

Среди пассажиров была глава городского округа «Поселок Палана» – административного центра Корякского округа – Ольга Мохирева. «Да, это глава нашего поселка. Да, она летела этим бортом в Палану», – сказал «Интерфаксу» представитель поселковой администрации.

Для выяснения обстоятельств пропажи самолета сформирована специальная комиссия под руководством главы Минтранса РФ Виталия Савельева. В поисково-спасательной операции задействованы спасательные подразделения аэропорта Палана, Камчатского авиапредприятия, МЧС и МВД. На поиски вылетели самолет Ан-26 и три вертолета МИ-8.

В Росавиации уточнили, что метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными. Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью.

По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море. Экипаж не сообщал о неполадках, а перед вылетом проверка показала полную исправность воздушного судна. По одной из версий, катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости.

Тем временем, в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Свою проверку начала и прокуратура.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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