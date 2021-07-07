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Среда, 7 июля 2021, 09:25 мск

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На Камчатке начали извлекать из воды тела погибших при крушении самолета

Фото с места крушения Ан-26 (ГУ МЧС по Камчатскому краю)

На побережье Камчатки продолжается поисковая операция на месте крушения самолета Ан-26. Спасатели обнаружили тела погибших. В регионе объявлен траур.

«Тела начали извлекать, по количеству... цифры меняются», – сказал собеседник РИА «Новости» в правительстве региона. Для опознания погибших может потребоваться генетическая экспертиза. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

На Камчатке в связи с авиакатастрофой объявлен трехдневный траур с 7 по 9 июля. Краевые власти пообещали выплатить компенсации родственникам пассажиров. По 3,5 млн рублей будет выделено от правительства региона, страховой компании и авиапредприятия.

Напомним, связь с рейсом № 251 пропала незадолго до посадки в Палане. Самолет должен был приземлиться в 15:05, но, предположительно, из-за плохой видимости зашел на второй круг. После этого никаких сообщений от экипажа или пассажиров не поступало. Обломки Ан-26 были найдены в 3,8 км севернее аэропорта в Палане.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, среди них – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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