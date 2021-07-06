Власти Камчатки пообещали выплаты семьям пассажиров упавшего АН-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обещал оказать материальную помощь семьям пассажиров Ан-26, если подтвердится гибель тех, кто был на борту. Поиски тел и обломков самолета приостановили до утра.

Власти развернули штаб психологической поддержки для родственников тех, кто летел на Ан-26 из Петропавловска-Камчатского в Палану. Власти края обещали позаботиться о них.

«В случае подтверждения неблагоприятного сценария развития событий близким будет оказана вся необходимая помощь», – заявил глава региона. Его заявление размещено на сайте краевого правительства.

Пока гибель 22 пассажиров и 6 членов экипажа не подтверждена. Специалисты даже не установили, действительно ли найдены обломки АН-26. По данным камчатского правительства, пока при облете местности обнаружены только одна часть фюзеляжа на берегу и часть в воде.

В краевом главке МЧС уточнили, что обломки найдены в 3,8 км севернее аэропорта в Палане. В район поисков отправились сотрудники МЧС на вездеходах, но вскоре вернулись из-за темноты и начавшегося прилива. Поиски решено приостановить до утра.

Напомним, связь с рейсом № 251 пропала незадолго до посадки в Палане. Самолет должен был приземлиться в 15:05, но, предположительно, из-за плохой видимости зашел на второй круг. После этого никаких сообщений от экипажа или пассажиров не поступало.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.07.21

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