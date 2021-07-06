На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета

На Камчатке обнаружили обломки самолета Ан-26, который перестал выходить на связь незадолго до посадки. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

Обломки, которые, предположительно, принадлежат пропавшему самолету, нашли в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии, сообщили РИА «Новости» в Росавиации. Работы затруднены из-за особенностей ландшафта, добавили в ведомстве.

По словам источника агентства в экстренных службах, по предварительным данным, выживших нет. Поисково-десантная группа приступила к работам. Применяется специальная техника, в частности, вездеходы.

Возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер, сообщил замдиректора «Камчатского авиационного предприятия». По его предположению, Ан-26 мог врезаться в береговую скалу, часть обломков могла попасть в море.

Связь с экипажем самолета «Камчатского авиационного предприятия», выполнявшим рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, пропала за 10 минут до посадки. По уточненной информации, на борту находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы.

В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Свою проверку начала и прокуратура.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.07.21

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