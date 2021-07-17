Пилота и пассажира упавшего под Томском Ан-28 отправили в больницу

Пилоту и 17-летней девушке потребовалась медицинская помощь после жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области. Их оставили под наблюдением врачей, сообщили в региональном Минздраве. Всего на борту находились 15 пассажиров и пятеро членов экипажа, всех их осмотрели специалисты.

«Пострадали 11 человек, двое госпитализированы в Томскую областную больницу, 9 человек отпущены с рекомендациями для амбулаторного наблюдения», – пояснили в пресс-службе.

Девушке стало лучше, а вот пилота ждет операция на сломанной лодыжке.

«Состояние девушки на утро субботы ближе к удовлетворительному. В ближайшее время мы ее выпишем. Мужчине в ближайшее время будет выполнена операция – металлоостиосинтез», – рассказал главный врач ТОКБ Михаил Лукашов.

По предварительным данным, самолету пришлось срочно садиться из-за отказа обоих двигателей. Причины поломки озвучены разные. Диспетчер авиакомпании «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) в Иркутске Виктория Гениевская заявила, что виноваты погодные условия.

«Произошел отказ двух двигателей. Этому, по предварительным данным, предшествовало обледенение. У нас такое происходит впервые», – цитирует ее РБК.

По другой версии, двигатели отказали из-за некачественного керосина, пишет Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, полиция опечатала бензовоз, заправлявший самолет перед вылетом. Специалисты проверят качестве керосина и условия его хранения.

Напомним, пассажирский Ан-28 пропал в радаров днем 16 июля. По сигналу аварийного маячка спасатели нашли самолет, совершивший жесткую посадку. Все, кто был на борту, выжили.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 17.07.21

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