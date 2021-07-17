Замглавы Южного таможенного управления задержали за хищение 85 млн рублей

Следственный комитет задержал замначальника Южного таможенного управления и бизнесмена по делу о мошенничестве на 85 млн рублей. По версии следствия, эта сумма была похищена при исполнении госконтракта.

Нарушение законна заметили в ФСБ и передали документы в СКР. По данным ФСБ, в 2018 году в Южном таможенном управлении завысили цену контакта на покупку здания для нужд ведомства. Так бизнесмен получил преимущество перед другими участниками торгов. Сумма контракта превышала 253 млн рублей.

«Установлено, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе СКР.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемые задержаны, решается вопрос по мере пресечения до суда.

Напомним, в Хабаровске задержан директор краевого филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» и бизнесмен из Амурской области. Оба подозреваются в хищении 24 единиц строительной техники на 80 млн рублей по фиктивному договору аренды.

Москва, Наталья Рязанова

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