Суд отправил под домашний арест сбившую трех детей москвичку

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест обвиняемой в наезде на трех детей. 18-летней Валерии Башкировой предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК).

«Суд 17 июля избрал в отношении обвиняемой Башкировой Валерии домашний арест на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 года», – сообщили в пресс-службе суда. Адвокат в суде назвал инцидент несчастным случаем.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП на улице Авиаторов в столичном Солнцево. Обвиняемая на автомобиле «Мазда» сбила двух взрослых и трех детей на пешеходном переходе. По предварительным данным, она вела машину пьяная.

По данным столичной прокуратуры, пострадали девятимесячный младенец и дети трех и четырех лет. Четырехлетний мальчик умер в больнице, двое других малышей остаются под наблюдением врачей.

Следственный комитет попросил передать им это уголовное дело, решение пока не принято. Прокуратура Москвы поставила ход дела на контроль.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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