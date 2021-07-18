В Якутске приостановили полеты и движение по Лене из-за дыма от лесных пожаров

Густой дым над Якутской и окрестностями стал причиной приостановки работы аэропорта. Движение по реке Лене также временно прекратили из-за плохой видимости. Лесные пожары в регионе распространились более чем на 1,5 млн га.

«Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий», – сообщили в аэропорту.

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии рекомендовали жителям воздержаться то поездок из-за плохой видимости. Власти временно запретили движение паромов на реке.

«В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах «Якутск – Нижний Бестях», «Кангалассы – Соттинцы» и «Мохсоголлох – Качикатцы» временно приостановлено до улучшения обстановки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным регионального главка МЧС, от природных пожаров уже пострадало 2,3 млн га территории Якутии. На всей территории республики введен режим ЧС. За сутки число пожаров увеличилось на 10 очагов, а площадь под огнем – на 100 тыс. га.

«На территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 235 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 1 553 395,6 га. За сутки возникло 22 природных пожара, ликвидировано 12», – рассказали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», на 16 июля огонь затронул более 1,3 тыс. га лесов на территории Якутии. Там действовали более 250 лесных пожаров. В пяти районах пожарам присвоен чрезвычайно высокий 5 класс.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 18.07.21

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