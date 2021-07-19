В Якутии пожары подбираются к ГЭС, а дымом заволокло Хабаровский край

В Якутии лесной пожар, охвативший более 40 тыс. га, приближается к Светлинской ГЭС. Густой дым накрыл не только регион, но и северные районы соседнего Хабаровского края.

По данным правительства Якутии, в регионе действуют 216 лесных пожаров на площади 1 562 тыс. га. Сотрудники МЧС за сутки отвоевали у огня 94 тыс. га, потушив 16 пожаров. В «Авиалесоохране» на полночь 19 июля были зарегистрированы 120 пожаров в Якутии на площади, 697 952 га.

Утром из аэропорта Якутска вылетели несколько самолетов, и он успел принять несколько рейсов. Но теперь все вылеты вновь отложены до вечера 19 июля, следует из данных электронного табло на сайте аэропорта. В региональном правительстве подтвердили, что работа аэропорта не восстановлена полностью.

«Сегодня по дыму есть ограничение вылетов авиации», – сказал первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников

Дым от лесных пожаров накрыл столицу республики Якутск и еще около 60 населенных пунктов. Задымление распространилось даже на северные районы Хабаровского края, сообщили в региональном главке МЧС.

«В населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-23 июля северо-западного, западного направлений ветра оно может сохраняться», – говорится в сообщении.

Напомним, работу аэропорта и Якутске и судоходство по реке Лена приостановили из-за сильного задымления. Власти рекомендовали жителям реже выходить из дома, пить больше воды и носить маски, чтобы задымление меньше повредило здоровью.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 19.07.21

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