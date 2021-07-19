В Подмосковье трое мужчин погибли под колесами поезда

В Московской области электричка сбила насмерть троих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в районе станции Ивантеевка. Электропоездом Ярославского направления МЖД были смертельно травмированы трое мужчин.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В СКР сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3, ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Проводится расследование.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.07.21

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