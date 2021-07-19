Три человека погибли от столкновения легковушки и большегруза под Воронежем

Три человека погибли в результате столкновения автомобилей на 45-м км автодороги Воронеж – Луганск. По предварительным данным, причиной стал неудачный обгон, сообщили в управлении ГИБДД по Воронежской области.

Ранним утром автомобиль «Лада Веста» выехал на встречную полосу и там столкнулся с большегрузом «Вольво».

«В результате столкновения 21-летняя женщина и двое мужчин, находившиеся в легковом автомобиле, скончались на месте ДТП от полученных травм», – пояснили в ведомстве.

Местный житель, 37-летний водитель «Вольво» остался жив. Сотрудники МВД устанавливают личности погибших мужчин и обстоятельства аварии.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 19.07.21

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