В Казани мужчину убило током в бассейне и едва не убило его жену

Следователи Казани начали дело после смерти мужчины от удара током и травмирования его супруги. Инцидент произошел в бассейне арендованного коттеджа.

Несколько семей арендовали коттедж с бассейном для отдыха. Вечером 18 июля 37-летний мужчина первым нырнул в бассейн и умер на месте от сильного удара током. Жена попыталась его спасти и оказалась в реанимации с аналогичными травмами. Ей на помощь поспешила подруга и тоже ощутила удар током, но намного слабее.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть). По предварительным данным, причиной утечки электрического тока в воду стала неисправность в подсветке бассейна», – рассказали в Следственном комитете.

Как сообщал «Новый День», житель Новосибирской области скончался от удара электрическим током. Он взобрался на электрический столб на улице, чтобы похитить провода и сдать их в металлолом. При попытке срезать кабели злоумышленника ударило током.

Казань, Наталья Рязанова

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