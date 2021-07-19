В Барнауле бездомный арестован за убийство полицейского

Суд в Алтайском крае арестовал бездомного после убийства и сожжения полицейского. Подозреваемый уже был неоднократно судим, сообщили в краевом главке Следственного комитета.
Днем 14 июля барнаульский участковый поехал в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку 57-летнему фигуранту дела о фальсификации доказательств. Но он не увернулся, а день спустя его обгоревшее тело с колотым ранением шеи и автомобиль нашли около поселка.
СКР возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях препятствовать законной деятельности (ст. 317 УК РФ). Материалы находятся у следователя по особо важным делам.
«Следователи СКР и оперативные сотрудники МВД по горячим следам раскрыли преступление и задержали неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в подмосковном Щелкове сотрудник полиции сделал замечание мужчине, распивающему спиртные напитки на детской площадке. Тот несколько раз ударил правоохранителя ножом в грудь.
Барнаул, Наталья Рязанова
Барнаул. Другие новости 19.07.21
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