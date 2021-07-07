ЧП в Подмосковье: на детской площадке убит полицейский

В подмосковном Щелкове задержали подозреваемого в убийстве на детской площадке сотрудника полиции. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство произошло накануне. Сотрудник полиции после окончания работы по пути домой, находясь не при исполнении служебных обязанностей и без форменного обмундирования, сделал замечание мужчине, распивающему спиртные напитки на детской площадке. В результате – возник конфликт, после чего подозреваемый нанес потерпевшему два ножевых ранения в грудь.

В СКР уточнили, что в ближайшее время с подозреваемым будут проведены следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.07.21

В России спрос на новостройки упал, а цена выросла. / В России в два раза выросло число банкротств граждан. / Хакеры используют домен госорганов для рассылки вирусов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»