Аэропорт Якутска вернулся к штатной работе несмотря на задымление

Аэропорт Якутска вернулся к работе в штатном режиме после приостановки полетов из-за сильного задымления от лесных пожаров. С утра 20 июля самолеты вылетают и прибывают по расписанию.

«Аэропорт Якутск работает в штатном режиме. К 8:00 часам принял 5 рейсов авиакомпании С7 из Новосибирска, рейс из Новосибирска авиакомпании «Алроса», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Руководство предупредило пассажиров, что расписание могут скорректировать, если метеоусловия изменятся, и взлетные полосы снова покроет густым дымом. «Просим отнестись к вынужденным задержкам рейсов, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий, с пониманием», – добавили в аэропорту.

По данным регионального МЧС, за сутки число пожаров уменьшилось на 13 очагов, но охваченная огнем площадь увеличилась на 97 157 га.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 230 природных пожаров на общей площади 1,52 млн га. С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) общая площадь, пройденная пожарами, составила 2,48 млн га», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 18 июля в республике приостановили полеты и движение по реке Лене из-за сильного задымления. Природные пожары приближались к Светлинской ГЭС, но спасатели сумели ее обезопасить. Дымом от якутских пожаров накрыло северные районы Хабаровского края.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 20.07.21

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