В Якутии браконьеры выбросили на берег краснокнижных осетров

Специалисты Росрыболовства ищут причины гибели занесенных в Красную книгу РФ сибирских осетров в реке Лена на территории Якутии. Сигналом стал видео ролик, распространившийся в соцсетях.

Мертвых рыб нашли граждане в Намском улусе Якутии. Они сняли находку на видео и опубликовали в соцсети, где ролик быстро распространился и вызвал бурное возмущение. Надзорные ведомства решили проверить информацию.

«На место происшествия выехали сотрудники Среднеленского межрайонного отдела рыбоохраны Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства с представителем Якутского филиала ФГБНУ «ВНИРО», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тушки осетра отправили на экспертизу, а из реки взяли пробы воды. Главная задача специалистов – определить причину гибели «особо ценного вида водных биоресурсов».

По предварительной информации, рыба была выловлена и распотрошена браконьерами, которые после просто выбросили тушки.

Напомним, житель ЯНАО осужден к 120 часам обязательных работ за незаконный вылов краснокнижного сибирского осетра. Мужчина выловил одну особь в реке Обь.

Якутск, Наталья Рязанова

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