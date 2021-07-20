В Ставрополе ребенок и четверо взрослых оказались в больнице после ДТП с маршруткой

Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении маршрутки и легковой иномарки. По данным ГИБДД, водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора.

Инцидент случился вечером 19 июля. Маршрутное такси выехало на перекресток, когда горел красный сигнал. Там маршрутка столкнулась с Kia Cerato, водитель которой получил серьезные травмы. Он и еще четверо пассажиров маршрутки доставлены в больницу для осмотра. Среди пострадавших 2,5-летний ребенок.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что 32-летний водитель маршрутки месяц назад уже попадал в ДТП. Прокуратура Ставропольского края начала собственную проверку инцидента.

Как сообщал «Новый День», в Тюмени Газель с пьяным водителем столкнулась с пассажирским автобусом. Два пассажира погибли, еще трое взрослых и ребенок пострадали. По предварительным данным, водитель Газели был пьян.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 20.07.21

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