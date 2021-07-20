В Тюмени возбуждено уголовное дело после ДТП с «Газелью», в котором в огне погибли 2 человека

Расследование ДТП с «Газелью» и пассажирским автобусом, в котором пострадал ребенок и погибли два человека, взял на контроль прокурор Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 19 июля в Тюмени на улице Республики пьяный водитель «Газели» столкнулся с остановившемся пассажирским автобусом 11-го маршрута. «Газель» загорелась, в огне погибли два ее пассажира, мужчина и женщина. Еще три пассажира, в том числе маленькая девочка, с травмами доставлены в больницу.

Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору города провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности детей.

В отношении водителя «Газели» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц». Расследование находится на контроле прокурора области.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Тюмень, Александр Непомнящий

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