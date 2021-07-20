Страшное ДТП в Тюмени: «Газель» с людьми столкнулась с автобусом и загорелась. 2 пассажира погибли в огне

Страшное ДТП с двумя летальными исходами произошло накануне поздно вечером в Тюмени. В 23 часа 10 минут по местному времени на улице Республики, 252 А грузопассажирская «Газель» въехала в заднюю часть автобуса «ЛИАЗ» 11-го маршрута, поворачивающего на конечную остановку. В автобусе не было пассажиров, только водитель и кондуктор, они не пострадали.

От сильного удара «Газель» загорелась и выгорела полностью. В момент столкновения и возгорания в ней находились 5 человек. Погибли двое из пятерых, мужчина и женщина, они так и остались сидеть в машине, когда она горела. Личности этих людей устанавливаются. 33-летний водитель и 42-летняя пассажирка «Газели» получил травмы ног и другие повреждения, они госпитализированы в больницу, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Пятого человека – маленькую девочку, находившуюся в салоне «Газели» – при ударе выбросило из машины, сейчас она находится в больнице, пострадавшей примерно 5 лет. Девочка называет себя Вероникой Викторовной, говорит, что ехала с мамой. Возможно, эта та женщина, которая сгорела в машине. Родственники девочки устанавливаются.

Предварительно, у водителя автомобиля «Газель» имелись признаки опьянения, степень опьянения установит анализ крови, который взят в больнице. Мужчина, зарегистрированный в Ишиме, лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение в июне прошлого года на 19 месяцев. В этом году он повторно задержан за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками ГИБДД, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В марте этого года мужчина был лишен права управления транспортом на 24 месяца и приговорен к 240 часам обязательных работ.

Что касается возгорания «Газели» после ДТП, то ему, возможно, способствовало не зарегистрированное в ГИБДД газобаллонное оборудование, установленное в машине.

Тюмень, Александр Непомнящий

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