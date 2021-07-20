Тело пропавшего мальчика нашли в водоеме в Нижегородской области

В Нижегородской области следователи нашли объявленного пропавшим четырехлетнего мальчика мертвым. Причины гибели ребенка устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Мальчик один ушел из дома в городе Ворсма накануне вечером. Родители рассказали, что ребенок болен и почти не умеет общаться, дезориентирован в пространстве.

Утром 20 июля следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). К поискам подключились полиция, МЧС, волонтеры поисковых отрядов «Рысь», «Лиза Алерт», «Волонтер НН» и местные жители.

Днем 20 июля тело малыша достали из водоема рядом с городом проживания. Следователи работают на месте гибели ребенка, а его тело отправили на экспертизу.

Как сообщал «Новый День», на железнодорожных путях в Челябинской области нашли тело шестилетнего мальчика-аутиста, которого объявили пропавшим днем ранее.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 20.07.21

Бывший замминистра Михаил Шилиманов подал апелляцию на приговор по делу «Титановой долины». / На рейсе из Владивостока в Москву подрались два пассажира. / Пожар охватил 800 кв. метров свалки под Рязанью. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»