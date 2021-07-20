Стало известно о состоянии разбившегося на самокате главы Кисловодска

Глава Кисловодска Александр Курбатов проходит реабилитацию, его состояние стабильно, сообщили в городской администрации. Врачи не прогнозируют ухудшения.

«Состояние Александра Курбатова соответствует срокам и тяжести полученных травм. Специалистами центра имени Н. Бурденко проводится необходимый комплекс реабилитационных мероприятий», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 12 июня Курбатов не справился с управлением самокатом и на большой скорости врезался в бордюр. Его в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где врачи ввели чиновника в искусственную кому и переправили в центр нейрохирургии имени Бурденко. Ему также сделали операцию на ключице. После вывода из комы Курбатов был в стабильном состоянии.

Кисловодск, Наталья Рязанова

Кисловодск. Другие новости 20.07.21

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