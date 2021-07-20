СКР рассказал о взятке в 19 млн рублей по делу сотрудников ГИБДД Ставрополья

Задержанные сотрудники главка ГИБДД по Ставропольскому краю состояли в преступной группе и несколько лет получали незаконное вознаграждение от граждан. Общая сумма взятки составила более 19 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые несколько лет торговали самодельными пропусками для тех, кто занимался перевозкой зерновых культур и инертных грузов на территории края. Водителей с такими пропусками не тормозили за административные правонарушения и не останавливали на стационарных и передвижных постах ГИБДД.

«В результате участники группы получили взятку на сумму более 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение организованной группой взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Следователи готовят документы для ходатайства перед судом об аресте начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, бывшего начальника отдела УГИБДД Александра Аржанухина, инспектора Виталия Мельчикова. Также планируется взять под стражу четверых гражданских лиц.

По делу провели более 80 обысков, во время которых изъяты крупные суммы наличных, дорогостоящие автомобили, документы.

Как сообщал «Новый День», ранее днем были задержаны более 35 человек, среди которых высшие чины краевого главка ГИБДД.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.07.21

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