На Ставрополье задержали более 35 сотрудников ГИБДД

Правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, а также более 30 его подчиненных. В операции участвовали сотрудники управления Росгвардии по Северо-Кавказского федеральному округу и центрального аппарата СК РФ.

Задержание Сафонова подтвердил источник РИА «Новости» в силовых структурах. Собеседник агентства не уточнил детали дела.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, поводом для задержания стало подозрение в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Парламентарий отметил, что задержана «почти вся верхушка» управления, «более 35 сотрудников».

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных» номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 20.07.21

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