Медсестра из Красноярска подделала более 50 прививочных сертификатов

Полиция Красноярска поймала медсестру одной из поликлиник Железнодорожного района на поделке сертификатов о прививке от коронавируса. Женщина успела изготовить 51 фейковый документ прежде, чем о ее деятельности узнали.

«В сертификаты она внесла не соответствующие действительности сведения о прививках и передала гражданам. Злоумышленница получала незаконное вознаграждение, сумма устанавливается», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В поликлинике по месте работы подозреваемой провели обыск и изъяли документы. Медсестре вручили обязательство о явке и отпустили.

Полиция возбудила уголовное дело о подделке и обороте поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Подозреваемой может грозить до двух лет лишения свободы.

Напомним, в начале июля в другом районе Красноярска полиция нашла медсестру, которая продавала поддельные сертификатов о прививке от Covid-19. Она тоже стала фигурантом дела о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 20.07.21

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