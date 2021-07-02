В Красноярске появилось первое дело о поддельных прививочных сертификатах

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело о продаже поддельных сертификатов о прививке от Covid-19. Это первое подобное дело в регионе, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«Медсестра одной из поликлиник в Советском районе краевого центра подделала документы на имя двух жителей Красноярска. В сертификаты она внесла не соответствующие действительности сведения о прививках», – рассказали в ведомстве.

Следователи узнали о поддельных сертификатах и возбудили дело о подделке и обороту поддельных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). В поликлинике провели обыск и изъяли некоторые документы.

Подозреваемую нашли и допросили, но до суда оставили на свободе. По данному делу ей грозит два года лишения свободы.

Напомним, подобные дела уже ведутся в Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях. Подозреваемые предлагают гражданам поддельные справки о том, что они не контактировали с больными коронавирусом, и о медотводе к вакцинации.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 02.07.21

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