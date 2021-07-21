Четыре человека погибли в ДТП с фурой под Хабаровском

Четыре человека погибли при лобовом столкновении иномарки с грузовиком на трассе в Хабаровском крае. Все погибшие находились в легковой машине, сообщили в краевом УМВД.

Авария случилась на 9-м км автодороги Амурск-Комсомольск из-за неудачного обгона.

«Водитель легкового автомобиля выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с грузовиком с прицепом. В легковом автомобиле погибли четыре человека», – говорится в сообщении пресс-службы.

Водитель грузовика не пострадал, но его доставили в больницу для полного обследования.

Детей в иномарке не было. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось использовать спецоборудование.

Накануне в Крыму случилось массовое ДТП, в котором погибли пятеро, еще трое получили различные травмы. Причиной стал выезд на встречную полосу, где грузовик Mercedes въехал в легковушки Mercedes и Daewoo, а потом ударил еще три машины.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 21.07.21

В Кыштыме задавили 7-летнего велосипедиста. / В ДТП пострадал 7-летний ребенок: он выехал на дорогу на самокате (ФОТО). / Эхо громкого коррупционного скандала: глава МВД отправил в отставку главного полицейского Ставропольского края. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»