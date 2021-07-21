Более 100 жителей Якутии пришли к врачам из-за отравления дымом от лесных пожаров

За неделю 78 жителей Якутии обратились за медицинской помощью из-за воздействия дыма от лесных пожаров. С 6 июня таких обращений было более ста, в том числе 15 – дети, сообщили в региональном Минздраве.

«С 6 июня по 21 июля по поводу ухудшения состояния здоровья в связи с дымом от действующих лесных пожаров обратились 129 граждан. Госпитализированы 4 взрослых в Томпонском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском районах», – пояснили в ведомстве.

Чаще всего за помощью обращались жители Якутска, а котором более чем на сутки приостанавливали работу аэропорта из-за плохой видимости.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и выявили шестикратное превышение допустимого содержания диоксида азота (1,29 при норме не более 0,2 мг/м3). Гражданам посоветовали носить маски и респираторы, обкладывать окна и двери влажной ткань, реже выходить на улицу.

По данным МЧС, на 9:00 часов в республике действовали 222 природных пожара, в восьми районах сохраняется высокий класс пожарной опасности. За сутки ликвидировали 14 очагов, но появилось 19 новых. Пожарным на земле помогают самолеты, а Авиалесоохрана вызвала искусственные дожди в районах с самой сложной обстановкой: Горном, Вилюйском и Нюрбинском.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 21.07.21

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