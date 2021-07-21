Более 20 человек отравились в хостеле в Тольятти

Прокуратура проверяет отравление 23 иностранцев в хостеле в Тольятти Самарской области. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным прокуратуры, недомогание почувствовали 23 гражданина Узбекистана, но к медикам обратились 13 человек. В СКР уточнили число пострадавших – 14.

«19 июля 14 постояльцев обратились за медицинской помощью с признаками интоксикации после приема пищи. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО, оказывающего услуги по предоставлению горячего питания», – сообщили в пресс-службе СКР.

Все они в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура проверяет законность оказания услуг по размещению и питанию для иностранных граждан.

Как сообщал «Новый День», в Астрахани десять человек доставлены в больницу с отравлением после посещения кафе. Предварительный диагноз – «отравление неустановленным веществом».

Тольятти, Наталья Рязанова

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