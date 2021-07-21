Суд отправил тамбовчанина в колонию строгого режима за связь с малолетней

Суд в Тамбовской области приговорил 19-летнего местного жителя к семи годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в связи с малолетней девочкой.

Обвинение доказало, что осенью 2020 года тамбовчанин начал встречаться с 11-летней школьницей. Он приходил к ней домой и несколько раз вступал с ней в половую связь, хотя знал о ее возрасте.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста)», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Дело до передачи в суд вел следователь по особо важным делам.

Тамбов, Наталья Рязанова

Тамбов. Другие новости 21.07.21

Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал, что случилось с двигателями. / В Госдепе клянутся, что не заставляли Зеленского замолчать по «Северному потоку-2». / Водитель без прав наехал на полицейского и несколько метров протащил его по дороге (ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»