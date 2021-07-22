Житель Сахалина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство ребенка

Суд на Сахалине вынес приговор местной семейной паре за изнасилование и убийство восьмилетней девочки. Мужчина получил пожизненный срок, а его жена – 15 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвинение доказало, что 6 июля 2020 года супруги предложили подвести девочку, но вместо этого завезли ее в лес. Подстрекаемый женой, мужчина изнасиловал ребенка, а потом убил и спрятал тело в лесу.

Во время расследования выяснилось, что это был не первый случай убийства и сексуального насилия для обвиняемого. В 2001 году он уже убил гражданина КНР и неизвестную женщину, а в 2018 году изнасиловал другую несовершеннолетнюю.

Суд признал сахалинца виновным в похищении, убийстве трех человек, двух эпизодах изнасилования лица младше 14 лет, развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Супруга осужденного тем же приговором получила наказание за похищение, подстрекательства к изнасилованию, насильственным действиям сексуального характера и убийству.

К сахалинцу суд применил принудительные медицинские меры – осужденный в колонии должен будет проходить лечение у врача-психиатра (сексолога).

Напомним, суд в Тамбовской области приговорил 19-летнего местного жителя к семи годам в колонии строгого режима за связь с 11-летней девочкой.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 22.07.21

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