Первый замглавы Минприроды Хакасии попал под уголовку и уволен

Первый замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергей Глушков стал фигурантом уголовного дела о растрате (ч. 3 ст 160 УК РФ). Руководство региона отправило его в отставку.

«Его подозревают в хищении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере. Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения», – пояснили в пресс-службе правительства Хакасии.

В министерстве заверили, что содействуют следствию. Сумма растраты не уточняется.

С 22 июля руководство расторгло служебный контракт с Глушковым.

Как сообщал «Новый День», в Челябинске в суд отправили уголовное дело в отношении сотрудников «Россетей» по обвинению в растрате 4,8 млн рублей.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 22.07.21

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