В Красноярске пьяный бесправник сбил инспектора ГИБДД, пока он проверял документы другого водителя

В Красноярске два человека пострадали в результате ДТП с иномаркой, которой управлял лишенный прав водитель. Subaru въехал в стоящий автомобиль, у которого стоял инспектор ГИБДД.

Инцидент случился вечером 21 июля на улице Шахтеров. Инспектор остановил «Ладу» и попросил документы для проверки. В этот момент в отечественную легковушку врезалась иномарка. От удара сотрудник ГИБДД и водитель «Лады» получили различные повреждения, но госпитализация не потребовалась.

«Предположительно мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав», – пояснили в пресс-службе краевого УМВД.

В полиции составили административный протокол об отказе от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) в отношении виновного в ДТП водителя. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге лишенный прав за пьяную езду водитель устроил ДТП, в котором погибли четверо его родственников. Сам мужчина остался жив.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 22.07.21

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