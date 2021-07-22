Полиция Волгограда ищет избившего ребенка мужчину

Мужчина избил малолетнего ребенка рядом с центральный парком в Волгограде. Полиция пытается установить личность правонарушителя и просит помощи у горожан.

Полиция начала проверку после буной реакции граждан на появившееся в соцсетях видео. В кадре нетрезвый мужчина несколько раз ударил мальчика по голове, а потом пнул его по ребрам. Находившаяся рядом мать мальчика не пыталась вступиться за ребенка.

С ними были еще и две маленькие девочки, которые вели себя так, словно привыкли к подобному обращению.

Очевидец, которая сняла видео, призналась, что не стала вмешиваться, потому что испугалась нетрезвого обидчика.

«В рамках организованной проверки, устанавливается личность граждан, применивших насилие в отношении малолетнего ребенка», – сообщили в региональном главке МВД. Полиция попросила граждан сообщать любую полезную информацию в дежурную часть.

Как сообщал «Новый День», следователи в Самаре передали в суд дело местного жителя, который почти полтора года истязании двух родных детей двух и восьми лет и 15-летнего пасынка.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 22.07.21

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