В Воронеже мотоциклиста убило молнией

В Воронежской области от удара молнией погиб молодой человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Трагедия произошла в селе Осетровка Верхнемамонского района. 23-летний парень ехал во время грозы по открытой местности, когда в него попала молния.
Очевидцы сообщили, что разряд попал прямо в голову молодого человека. Местные жители вызвали медиков, но пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Воронеж, Зоя Осколкова
Воронеж. Другие новости 22.07.21
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