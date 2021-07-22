В Воронеже мотоциклиста убило молнией

В Воронежской области от удара молнией погиб молодой человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Трагедия произошла в селе Осетровка Верхнемамонского района. 23-летний парень ехал во время грозы по открытой местности, когда в него попала молния.

Очевидцы сообщили, что разряд попал прямо в голову молодого человека. Местные жители вызвали медиков, но пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 22.07.21

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