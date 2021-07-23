Застреливший девочку читинец отправится в колонию строгого режима

Суд в Чите признал 33-летнего местного жителя виновным в убийстве девятилетней девочки. Читинец получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Около 17:30 часов 17 февраля мужчина предпочел с оружием решить конфликт с соседом. Он был пьян, но взял охотничье гладкоствольное ружье и подошел к закрытой двери соседской квартиры. Он выстрелил и попал в ребенка, который стоял за дверью.

«От полученного огнестрельного ранения грудной клетки и головы девятилетняя девочка скончалась на месте. Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс», – рассказали в ведомстве.

Стрелка стразу задержали и взяли под стражу до суда.

Напомним, жителя Нальчика задержали по подозрению в убийстве девятилетней девочки. Ребенок поссорился с сожителем матери, и тот в присутствии матери ударил девочку головой об пол, пока она не потеряла сознание. Ребенок скончался от травм.

Чита, Наталья Рязанова

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