Семья с тремя детьми погибла в ДТП с фурой под Астраханью

Пятеро человек погибли при столкновении иномарки с фурой на 1226-м км трассы «Каспий» в Енотаевском районе Астраханской области. Легковую машину отбросило в кювет, где она полностью сгорела, рассказали в региональном управлении МВД.

«25 июля в 16:50 минут около села Копановка произошло лобовое столкновение автомобиля «Kia Sportage» и грузовика «Камаз-5490». Водитель легковой машины выехал на встречную полосу», – пояснили в полиции.

В легковушке ехала семья из Астрахани с тремя детьми: 18-летней дочерью и двумя сыновьями 2003 и 2011 годов рождения. Все пятеро погибли на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Новый День», два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области. Автомобиль «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Скания».

Астрахань, Наталья Рязанова

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