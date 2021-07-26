2 человека погибли в ДТП на тюменской трассе

Два человека погибли в воскресенье в ДТП на 353-ем километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

Приблизительно в 11 часов вечера автомобиль «Форд», водитель которого, предварительно, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Скания». После этого в стоящий грузовик врезался автомобиль «Ниссан», водитель которого не успел остановиться.

В аварии погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля «Форд», жители деревни Медведчиково Тобольского района.

56-летний водитель автомобиля «Ниссан», житель Ханты-Мансийска, госпитализирован в больницу с повреждениями ног и другими травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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