Пьяный самарец без прав протаранил 10 машин и трамвай

Житель Самары сел за руль пьяным и устроил массовое ДТП с участием 11 машин и трамвая. Инспекторы ГИБДД установили, что 44-летний мужчина водил автомобиль без прав.

Вечером 25 июля самарец на Opel Astra выезжал со двора многоэтажного дома и задел Kia Rio, которую отбросило на соседний ВАЗ-2111. Нетрезвого водителя это не остановило, и он протаранил еще семь припаркованных иномарок, выезжая на проезжую часть.

Там он въехал в Газель, и его отбросило на стоявший трамвай. После этого мужчину вытащили из автомобиля. По словам очевидцев, он едва стоял на ногах. Пострадавших в ДТП не было.

«Задержали мужчину 1977 года рождения, который находился за рулем Opel Astra. У него не было права на управление транспортными средствами», – рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщал «Новый День», в Тюмени случилось массовое ДТП из-за мокрой дороги: четыре машины столкнулись на Объездной дороге.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 26.07.21

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