В Тюмени случилось массовое ДТП, есть пострадавший

Мокрая дорога стала причиной массового ДТП в Тюмени. Происшествие произошло на окружной дороге, напротив дома 66 по улице Народной.

Сначала автомобиль «Киа» на мокрой дороге въехал в бордюр. Водитель мусоровоза «КамАЗ», уходя от столкновения с «Киа», вывернул в сторону, его занесло на самосвал «Вольво», большегрузы столкнулись. От удара «КамАЗ» все-таки отбросило на «Киа».

Пострадавших в ДТП не было, водители выставили знак аварийной остановки и ждали аварийного комиссара, когда в заднюю часть «Вольво» въехала «Газель», водитель которой не заметил знака аварийной остановки.

Кабину «Газели» смяло, 33-летний водитель автомобиля травмирован, он госпитализирован в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 19.07.21

В «тюменскую матрешку» придет жаркая и дождливая погода. / Тюменец в ходе пьяного конфликта избил новую знакомую лопаткой для обуви. / В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 258 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»