Число жертв наводнения в Китае выросло до 69 человек

Как минимум 69 человек погибли в результате наводнений в китайской провинции Хэнань после затяжных ливней. Пятеро числятся пропавшими без вести, пишет Global times со ссылкой на местные власти.

Более двух миллионов жителей центральной провинции пострадали из-за стихии. Сотни домов затоплены и непригодны для проживания, не которые постройки унесло потоками воды. Залиты многие гектары сельскохозяйственных посевов.

По данным агентства Синьхуа, с 26 по 29 июля в провинции вновь ожидаются проливные дожди.

Напомним, ливни начались 28 июня и не прекращались несколько дней. Второй циклон прошел с 17 по 25 июля. Число погибших было более 33 человек.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 26.07.21

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