До 33 человек выросло число жертв наводнения в Китае

Число погибших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань увеличилось до 33 человек. Восемь жителей числятся пропавшими без вести, пишет Global times со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о 25 жертвах, 12 из которых погибли во время затопления метро.

Власти региона повысили уровень опасности до красного в городах Синьсян, Аньян, Хэби и Цзяоцзуо. Метеорологи снова прогнозируют там сильные грозы с ливнями.

В столице провинции городе Чжэнчжоу за четыре дня выпала годовая норма осадков: 617,1 мм к 640,8 мм. Более 376 тыс. человек эвакуированы, а предварительный ущерб оценен в 1,22 млрд юаней ($143,5 млн).

От наводнения пострадали мосты и дороги, станции метро затоплены. Также пострадали сельскохозяйственные угодья, засеянные поля.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 22.07.21

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