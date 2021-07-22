российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июля 2021, 09:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

До 33 человек выросло число жертв наводнения в Китае

Фото: twitter.com/thingwithching

Число погибших в результате наводнения в китайской провинции Хэнань увеличилось до 33 человек. Восемь жителей числятся пропавшими без вести, пишет Global times со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось о 25 жертвах, 12 из которых погибли во время затопления метро.

Власти региона повысили уровень опасности до красного в городах Синьсян, Аньян, Хэби и Цзяоцзуо. Метеорологи снова прогнозируют там сильные грозы с ливнями.

В столице провинции городе Чжэнчжоу за четыре дня выпала годовая норма осадков: 617,1 мм к 640,8 мм. Более 376 тыс. человек эвакуированы, а предварительный ущерб оценен в 1,22 млрд юаней ($143,5 млн).

От наводнения пострадали мосты и дороги, станции метро затоплены. Также пострадали сельскохозяйственные угодья, засеянные поля.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 22.07.21

В Алапаевске будут судить догхантера, который расстрелял собаку из ружья. / Первый замглавы Минприроды Хакасии попал под уголовку и уволен. / В больницу на вертолете: в Екатеринбург доставили жительницу Ушмы (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Китай, Наводнение,