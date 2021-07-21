В Китае число погибших во время наводнения выросло до 25

В китайской провинции Хэнань до 25 человек возросло число жертв наводнения, еще семеро пропали без вести. На помощь спасателям отравили почти шесть тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая.

В провинции объявлен оранжевый уровень опасности. В городе Чжэнчжоу наблюдаются масштабные сбои в снабжении электроэнергией, об этом сообщил китайский телеканал CGTN.

По последним данным, от стихийного бедствия пострадали более 1,27 миллиона человек. Многие были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные зоны.

В помощь спасателям Народно-освободительная армия Китая направила 5700 военнослужащих. Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям выделили 60 млн юаней (около 9 млн долларов) на ликвидацию последствий наводнения.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.07.21

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