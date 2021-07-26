Жительнице Нижнего Новгорода грозит срок за убийство третьего сожителя

Следственный комитет обвинил жительницу Нижнего Новгорода в убийстве сожителя (ч. 1 ст.105 УК РФ). Женщина дважды была судима за убийства других мужчин.

21 июля 50-летняя обвиняемая и 62-летний сожитель отмечали день его рождения. Наутро мужчина устроил обвиняемой сцену ревности из-за внимания соседа. Пьяная женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя.

«Мужчина скончался. Вину женщина признала, она заключена под стражу. Ранее она уже дважды лишала жизни своих сожителей, и каждый раз преступления обвиняемая совершала в этом же доме», – рассказали в СКР.

Как сообщал «Новый День», в ЯНАО во время ссоры 60-летний мужчина ударил 38-летнюю сожительницу стеклянной бутылкой по голове. От травмы она скончалась.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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