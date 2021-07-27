Раскрыта новая схема кражи денег россиян

Мошенники взяли на вооружение новый способ кражи денег у россиян – через подставные розыгрыши денежных призов в популярных мессенджерах. За участие в «лотерее» аферисты обещают приз в размере нескольких тысяч долларов.

Мошенники рассылают приглашения поучаствовать в якобы организованном мессенджером розыгрыше денежных призов. Человек переходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт, где ему объявляют, что призовой фонд составляет 1 миллион долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Участникам розыгрыша предлагается выбрать любой мессенджер, после чего сайт сообщает размер приза – от 10 до 5 тыс. долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что участник лотереи якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще пять денежных призов. Мошенники в итоге обещают «выигрыш» в размере нескольких тысяч долларов.

Однако, согласно законодательству РФ, перевод средств между резидентами в иностранной валюте запрещен. В связи с этим «оператор банка» в чате сообщает жертве о необходимости конвертации средств в рубли – за это требуется заплатить «комиссию» в несколько сотен рублей. Для этого злоумышленники просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия, трехзначный код с оборотной стороны и подтвердить операцию кодом из SMS-сообщения. Как выяснили специалисты, таким способом мошенники не только выманивают комиссию, но и получают возможность похитить все деньги со счета жертвы.

Чтобы не попасться на уловки мошенников эксперты рекомендуют тщательно проверять информацию обо всех конкурсах, информация о которых приходит через рассылки. Если данные об организаторах акций найти не получается, лучше отказаться от участия.

Еще одним тревожным сигналом должно стать требование оплатить обязательную «комиссию» или «взнос». По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, такие выплаты требуют только мошенники, и делать этого не нужно ни в коем случае.

Москва, Наталья Петрова

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